Эксклюзив 02 февраля 2023, 18:32 Водитель КамАЗа в Костроме не заметил легковушку и протащил ее по улицам Источник «360»: водитель грузовика в Костроме не заметил автомобиль в слепой зоне

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Грузовик задел легковой автомобиль в Костроме и не заметил. КамАЗ подцепил малолитражку и едва не увез домой. Об этом сообщил источник «360».

Авария попала на видео. Легковушка, скорее всего, зацепилась за передний бампер фуры боком, повисла и поехала в неизвестном направлении.

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Позже водитель грузовика признался, что автомобиль попал в слепую зону и он его не заметил.

Накануне КамАЗ задавил пешехода на севере Москвы. На кадрах с места аварии заметно, как большегруз задел идущего по обочине дороги пешехода, тот упал под колеса.

Слепая зона нередко становится причиной ДТП. В декабре 2022 года между Муринским центром образования № 1 и бульваром Менделеева в Санкт-Петербурге ребенок попал под снегоуборочную технику. Водитель только развел руками, пояснив, что не заметил мальчика.