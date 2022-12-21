Происшествия 21 декабря 2022, 13:15 Ребенок попал под снегоуборочную технику в Петербурге

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Днем 19 декабря на дороге между Муринским центром образования № 1 и бульваром Менделеева ребенок попал под снегоуборочный трактор. Об этом написали «Невские новости».

Врачи диагностировали у мальчика ушиб ноги. Сейчас он находится дома, его жизни ничего не угрожает.

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«Как это детально произошло, не знаю. Трактор проехал, сын начал переходить дорогу, трактор в этот момент начал сдавать назад. Как сказал водитель, мальчик оказался в слепой зоне, он его не заметил», — рассказала мать пострадавшего Евгения.

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