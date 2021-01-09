Водитель иномарки сбил пешеходов на юго-востоке Москвы

Авария произошла на Красноказарменной улице у дома № 14. Водитель Skoda Octavia наехал на выходивших на трамвайной остановке людей.

От полученных травм один пешеход скончался на месте аварии. В ГУ МВД России по Москве сообщили, что сейчас выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

Накануне смертельное ДТП произошло на Сахалине: медицинский УАЗик занесло, он вылетел на встречку и врезался в грузовик. Водитель и пассажир автомобиля медслужбы погибли. Авария произошла на пятом километре трассы Южно-Сахалинск — Оха между селами Новоалександровск и Березняки.