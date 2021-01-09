09 января 2021, 00:49
Водитель иномарки сбил пешеходов на юго-востоке Москвы
Водитель иномарки выехал на пешеходный переход в Москве и сбил троих человек. Один из них скончался на месте ДТП, сообщило РИА ФАН со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.
Авария произошла на Красноказарменной улице у дома № 14. Водитель Skoda Octavia наехал на выходивших на трамвайной остановке людей.
От полученных травм один пешеход скончался на месте аварии. В ГУ МВД России по Москве сообщили, что сейчас выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.
Накануне смертельное ДТП произошло на Сахалине: медицинский УАЗик занесло, он вылетел на встречку и врезался в грузовик. Водитель и пассажир автомобиля медслужбы погибли. Авария произошла на пятом километре трассы Южно-Сахалинск — Оха между селами Новоалександровск и Березняки.