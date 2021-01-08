08 января 2021, 08:20
Машина медслужбы врезалась в грузовик на Сахалине. 2 человека погибли
На Сахалине произошло смертельное ДТП: медицинский УАЗик занесло, он вылетел на встречку и врезался в грузовик. Водитель и пассажир автомобиля медслужбы погибли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем УАЗ, не учел дорожные условия, допустил занос автомобиля, после чего произошло столкновение со встречным автомобилем МАN», — говорится в сообщении полиции.
Получившие травмы водитель и пассажир УАЗа умерли на месте от травм.
Авария произошла 8 января в 13:00 (05:00 по московскому времени) на пятом километре трассы Южно-Сахалинск — Оха между селами Новоалександровск и Березняки.
Правоохранительные органы сейчас проверяют все обстоятельства смертельного ДТП.