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    08 января 2021, 08:20

    Машина медслужбы врезалась в грузовик на Сахалине. 2 человека погибли

    Андрей Иванов

    На Сахалине произошло смертельное ДТП: медицинский УАЗик занесло, он вылетел на встречку и врезался в грузовик. Водитель и пассажир автомобиля медслужбы погибли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
    Машина медслужбы врезалась в грузовик на Сахалине. 2 человека погибли

    «По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем УАЗ, не учел дорожные условия, допустил занос автомобиля, после чего произошло столкновение со встречным автомобилем МАN», — говорится в сообщении полиции.

    Получившие травмы водитель и пассажир УАЗа умерли на месте от травм.

    Авария произошла 8 января в 13:00 (05:00 по московскому времени) на пятом километре трассы Южно-Сахалинск — Оха между селами Новоалександровск и Березняки.

    Правоохранительные органы сейчас проверяют все обстоятельства смертельного ДТП.