Машина медслужбы врезалась в грузовик на Сахалине. 2 человека погибли

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем УАЗ, не учел дорожные условия, допустил занос автомобиля, после чего произошло столкновение со встречным автомобилем МАN», — говорится в сообщении полиции.

Получившие травмы водитель и пассажир УАЗа умерли на месте от травм.

Авария произошла 8 января в 13:00 (05:00 по московскому времени) на пятом километре трассы Южно-Сахалинск — Оха между селами Новоалександровск и Березняки.

Правоохранительные органы сейчас проверяют все обстоятельства смертельного ДТП.