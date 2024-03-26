Происшествия 26 марта 2024, 08:08 Водитель иномарки перепутал педали и протаранил дверь в подъезд в Новосибирске Житель Новосибирска на кроссовере въехал в подъезд и сбил пенсионерку РИА «Новости»

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В Новосибирске мужчина, выезжая с парковки, перепутал педали, задним ходом врезался в дверь подъезда и зажал пенсионерку. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал «112».

Авария произошла во дворе многоэтажного дома на улице Ватутина. Когда пожилая семейная пара выходила на улицу, с парковки напротив подъезда выезжала Toyota Highlander. Машина застряла в снегу и рвалась вперед, но потом резко сменила направление и на большой скорости сдала назад — прямиком в подъездную дверь.

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Женщина вышла первой и приняла удар на себя. Иномарка прижала ее к смятой металлической двери подъезда. Супруг пенсионерки подошел к водительской двери и стал стучать по ней. Только тогда водитель отъехал вперед и деблокировал 68-летнюю пострадавшую.

По информации канала, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель заявил правоохранителям, что он перепутал педали.

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