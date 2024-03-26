Криминал 26 марта 2024, 07:52 Вооруженную разборку устроили на парковке под Новосибирском МВД: неизвестные устроили перестрелку в селе Каменка под Новосибирском РИА «Новости»

Читать 360tv в

В селе Каменка группа мужчин ночью устроила перестрелку. Очевидцы вызвали полицейских, но к их приезду участники конфликта уже скрылись. Началась проверка, сообщил РБК представитель Главного управления МВД России по Новосибирской области.

«В полицию поступил ряд сообщений о противоправных действиях граждан в селе Новосибирского района. Полицейские, прибывшие на место происшествия, участников конфликта не обнаружили», — сообщил сотрудник пресс-службы.

Реклама

Оперативники и эксперт-криминалист осмотрели место происшествия, изъяли гильзы от травматического пистолета и опросили очевидцев. Полиция устроила розыск участников перестрелки.

Видео ночной разборки с участием не менее 10 человек появилось в соцсетях 25 марта. По словам автора ролика, группа неизвестных стреляла на парковке в микрорайоне Олимпийской славы, 1.

В Дагестане мужчины не поделили парковочное место. Один из них открыл огонь из охотничьего карабина.