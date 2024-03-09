09 марта 2024, 09:27
Две женщины погибли в аварии под Екатеринбургом
ГИБДД Свердловской области: в Березовском районе в ДТП погибли два человека
В Свердловской области 9 марта столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Авария унесла жизни двух женщин, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
По данным ведомства, в субботу ранним утром на 50-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск Березовского района водитель машины Peugeot ехал со стороны областного центра, вылетел на встречку и врезался в автомобиль Fiat.
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В результате ДТП погибли две женщины — водитель и пассажирка Peugeot. В микроавтобусе пострадали водитель и два пассажира, их увезли с травмами в больницы, где медики оказывают им необходимую помощь.
Прибывшие на место полицейские устанавливают личности участников ДТП, началось расследование.
Автоинспекторы уточнили, что Fiat ехал из поселка Буланаш Артемовского района в Екатеринбург. В момент аварии в салоне находились три человека.
Ранее в Волгограде местный депутат Денис Хлыбов перевернулся на внедорожнике Mercedes у здания администрации. В результате аварии пострадала женщина, которая находилась в салоне иномарки политика.
ДТП
Екатеринбург
Свердловская область
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