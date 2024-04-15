15 апреля 2024, 20:50
Водитель газовоза погиб из-за сброса боеприпаса с украинского дрона в Горловке
Пушилин: один человек погиб при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ в Горловке
При сбросе боеприпаса с украинского беспилотника в Горловке погиб водитель газовоза. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Погибший водитель был сотрудником ГУП ДНР «Республиканская топливная компания». Удар пришелся по Центрально-городскому району Горловки.
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«Повреждены два жилых домостроения в Петровском районе Донецка, спортивный комплекс в Новотроицком, газовоз в Центрально-городском районе Горловки», — сообщил глава региона.
Всего зафиксировали 13 обстрелов со стороны ВСУ. Украинские боевики выпустили по территории ДНР 34 боеприпаса из ствольной артиллерии, в том числе кассетного типа. Также применялись ударные беспилотники. Пушилин отметил, что под огнем оказались Донецк, Горловка, Волновахский район.
ВСУ используют эсэсовскую тактику — они применяют беспилотники для охоты за мирными жителями. Путь из Донецка в Горловку превратился в «дорогу смерти», там стоят сожженные гражданские автомобили.
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