Мир 14 апреля 2024, 16:25 Путь из Донецка в Горловку назвали «дорогой смерти» из-за ударов ВСУ Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ обстреливают дорогу из Донецка в Горловку РИА «Новости»

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Украинские военные применят тактику, которую в Донбассе прозвали эсэсовской. Они используют беспилотники для охоты для мирными жителями ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

«Они охотятся за ранеными, за гражданскими. Был у нас случай, когда представитель коммунальных служб приехал на ликвидацию последствий обстрела. Его ранили, сбросив взрывчатку с FPV-дрона. Коммунальщик лежал, истекал кровью, никто к нему подобраться не мог, потому что рядом был рой БПЛА», — заявил собеседник агентства.

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Путь из Донецка в Горловку превратился в «дорогу смерти». Там стоят остовы сожженных гражданских машин, нет военной техники, пояснил он.

Ранее в Горловке ВСУ атаковали беспилотником группу пожарных, тушивших загоревшийся дом. В результате пострадали десять человек.