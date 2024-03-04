Происшествия 04 марта 2024, 11:37 Водитель фуры погиб в ДТП на трассе М5 в Челябинской области ГИБДД: две фуры столкнулись и загорелись в Саткинском районе Челябинской области Пресс-служба Регионального управления Госавтоинспекции

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ДТП с участием двух фур произошло в Саткинском районе Челябинской области на трассе М-5 «Урал». Один из водителей погиб в аварии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Водитель грузовика DAF с полуприцепом не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с фурой Scania, после чего машины загорелись.

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«В результате ДТП водитель автомобиля Scania скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля DAF не пострадал», — указали в пресс-службе.

Следственно-оперативная группа начала работать на месте ДТП. Сотрудники полиции организовали путь объезда через Первуху и Юрюзань для легкового транспорта.

Ранее в Челябинской области авария произошла на трассе Челябинск — Троицк. Водитель легковой машины заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Виновник ДТП скончался на месте.