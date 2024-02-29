Происшествия 29 февраля 2024, 16:27 Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Челябинской области

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Легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной на трассе Челябинск — Троицк в Челябинской области. В аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем Daewoo Nexia уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой. От полученных травм виновник аварии скончался на месте.

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Отмечается, что также участниками ДТП стали ВАЗ-2111 и Mitsubishi Pajero, которые ехали следом за уснувшим водителем.