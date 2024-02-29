29 февраля 2024, 16:27
Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Челябинской области
Легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной на трассе Челябинск — Троицк в Челябинской области. В аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГИБДД по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем Daewoo Nexia уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой. От полученных травм виновник аварии скончался на месте.
Реклама
Отмечается, что также участниками ДТП стали ВАЗ-2111 и Mitsubishi Pajero, которые ехали следом за уснувшим водителем.
Челябинская область
ДТП
Реклама
Реклама