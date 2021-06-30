Водитель BMW в Астрахани насмерть сбил пешехода и врезался в киоск

Ночью в Астрахани водитель автомобиля BMW без регистрации выехал на встречную полосу, насмерть сбил пешехода, а затем врезался в опору ЛЭП и торговый киоск. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщило РИА «Новости».

Смертельное ДТП произошло ночью на Адмиралтейской улице. Водитель BMW 335i не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. От удара пешехода отбросило на леерное ограждение. Он скончался на месте. После этого иномарка врезалась в опору ЛЭП и киоск.

Машина не была зарегистрирована, а номера числились в розыске как утраченные. За это водителю выписали штраф. Также на него могут завести дело по факту гибели пешехода.

Предположительно, перед аварией эта BMW участвовала в гонках с Lexus по той же улице. Но правоохранители пока не располагают такой информацией. Сейчас полиция изымает записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Видео с кадрами смертельного ДТП между тем уже появилось в соцсетях.

Ранее в Москве таксист без прав устроил смертельную аварию.