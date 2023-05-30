Эксклюзив 30 мая 2023, 11:33 Водитель BMW сбил трех человек на тротуаре Олимпийского проспекта «360»: водитель BMW сбил людей на тротуаре Олимпийского проспекта, трое в больнице Телеканал «360»

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Автомобилист за рулем BMW сбил трех человек на тротуаре Олимпийского проспекта в Мытищах. Подробности «360» сообщили в пресс-службе МВД по Московскому району.

Авария произошла 30 мая в 10:00. Пострадали трое, их доставили в больницу.

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«Водитель, управляя автомобилем, выехал на тротуар. Совершил наезд на трех пешеходов, в результате ДТП три человека госпитализированы», — подтвердили в ведомстве.

Источник телеканала предоставил фото с места происшествия.

Ранее серьезное ДТП произошло 29 мая в Москве — машина перевернулась на Ленинградском шоссе. Двое человек пострадали.