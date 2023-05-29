Эксклюзив 29 мая 2023, 11:20 Машина перевернулась на Ленинградском шоссе Источник «360»: машина перевернулась на Ленинградском шоссе РИА «Новости»

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Серьезное ДТП произошло утром 29 мая в Москве. Как сообщил источник «360» в правоохранительных органах, иномарка влетела в столб и перевернулась на Ленинградском шоссе в Зеленограде.

Речь идет о Kia. По предварительной информации, два человека пострадали.

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По данным другого источника «360», два автомобиля столкнулись, а затем перевернулись на этом участке дороги. Полиция уже прибыла на место аварии.

Один автомобиль находится на Ленинградском шоссе, второй оказался в кювете. Люди в машинах не заблокированы. Все подробности и обстоятельства случившегося выясняются.