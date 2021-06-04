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    04 июня 2021, 14:03

    Водитель автобуса в Петербурге погнался за безбилетником и устроил ДТП

    Дарья Морозова

    Автобус с маршруткой столкнулись в Санкт-Петербурге. Причиной стало то, что водитель первого транспортного средства прямо на ходу погнался за безбилетником. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Пассажир не оплатил проезд и попытался выбежать из автобуса. Водитель бросил руль и погнался за ним. В результате автобус врезался в маршрутку. Никто не пострадал.

    Ранее столицу Приморского края накрыли проливной дождь и туман. Непогода спровоцировала рост количества аварий на дорогах.