Водитель автобуса в Петербурге погнался за безбилетником и устроил ДТП

Автобус с маршруткой столкнулись в Санкт-Петербурге. Причиной стало то, что водитель первого транспортного средства прямо на ходу погнался за безбилетником. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Пассажир не оплатил проезд и попытался выбежать из автобуса. Водитель бросил руль и погнался за ним. В результате автобус врезался в маршрутку. Никто не пострадал. Ранее столицу Приморского края накрыли проливной дождь и туман. Непогода спровоцировала рост количества аварий на дорогах.