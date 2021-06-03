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    03 июня 2021, 19:23

    Несколько ДТП случилось во Владивостоке из-за ливня и тумана

    Редакция сайта 360°

    Столицу Приморского края накрыли проливной дождь и туман.

    Непогода спровоцировала рост количества аварий на дорогах. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.

    На трассе Седанка — Патрокл случилась массовая авария, с участием не менее двух грузовиков. Кроме того, разбитыми оказались микроавтобус и несколько легковушек.

    Возможно, причиной ДТП стала скользкая дорога и плохая видимость из-за тумана. На трассе сразу образовалась пробка.