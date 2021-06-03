Несколько ДТП случилось во Владивостоке из-за ливня и тумана

Столицу Приморского края накрыли проливной дождь и туман.

Непогода спровоцировала рост количества аварий на дорогах. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.

На трассе Седанка — Патрокл случилась массовая авария, с участием не менее двух грузовиков. Кроме того, разбитыми оказались микроавтобус и несколько легковушек.

Возможно, причиной ДТП стала скользкая дорога и плохая видимость из-за тумана. На трассе сразу образовалась пробка.