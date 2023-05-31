Происшествия 31 мая 2023, 20:56 Водитель автобуса на полном ходу врезался в сотрудника ДПС в Омске Водитель автобуса в Омске сбил инспектора ДПС и водителя, стоявших у машины Прокуратура Омской области / Telegram

Читать 360tv в

В Омске водитель рейсового автобуса сбил сотрудника ДПС и водителя, который вышел из машины, чтобы показать документы. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Омской области.

По данным ведомства, ДТП произошло 31 мая на улице Мельничной. Водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину. Там он врезался в автомобиль Volkswagen и находившихся рядом с машиной водителя и инспектора дорожно-патрульной службы. Оба они пострадали и сейчас находятся в больнице. В региональной Госавтоинспеции рассказали, что сотрудник полиции получил травму головы, ушибы ноги и руки. Водителю легковушки чудом избежать серьезных травм. Как пояснил водитель автобуса, во время движения он отвлекся от управления, потянувшись за бутылкой воды.

Реклама

Смертельная авария в среду произошла на федеральной дороге А-158 в Кабардино-Балкарии. Там столкнулись ехавшая из Нальчика пассажирская маршрутка и легковой автомобиль. В результате два человека погибли, 12 госпитализировали.