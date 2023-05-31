Происшествия 31 мая 2023, 17:01 Два человека погибли и 12 попали в больницу после ДТП в Кабардино-Балкарии МЧС: два человека погибли при столкновении «газели» и BMW на трассе в Кабардино-Балкарии

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Два человека погибли при ДТП на федеральной дороге А-158 в Кабардино-Балкарии 31 мая. После аварии 12 пострадавших попали в больницу, сообщило ГУ МЧС России по республике в Telegram-канале.

Сообщение о смертельном ДТП поступило в экстренные службы в 15:00. Авария произошла на 35-м километре трассы «Прохладный — Баксан — Эльбрус» между городом Тырныаузом и селом Бедык.

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На этом участке дороги столкнулись пассажирская «газель» и легковой автомобиль BMW. Маршрутка следовала в Тырныауз из Нальчика.

«В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, в ЦРБ Эльбрусского района для осмотра доставлены 12 человек», — уточнили в региональном управлении МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

На место происшествия выехали восемь сотрудников ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, а также следственно-оперативная группа ОМВД России по Эльбрусскому району. Дорогу после ДТП не перекрывали. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее два человека погибли на федеральной трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика. Авария унесла жизни водителей легковушек.