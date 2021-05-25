Вода у Туапсе окрасилась в черный цвет после утечки нефти в Черном море

Крупный разлив нефтепродуктов произошел в акватории Черного моря рядом с Туапсе. Последствия ЧП сняли на видео местные жители.

По их словам, особенно сильно пострадали в результате произошедшего район дикого пляжа и Дальний мол. Вода в море стала черного цвета и покрылась пленкой. На берегу нечем дышать из-за резкого химического запаха.

На кадрах, снятых дроном, можно видеть, что масляная пленка распространилась на большую территорию не только в районе городского порта.

«Ждем туристов», — с сарказмом написал один из местных жителей в комментариях к записи в Instagram.

Что стало причиной утечки, пока не известно. По последним данным, в городе введен режим повышенной готовности, сообщил ТАСС.

Несколькими днями ранее в Сахалинской области произошла утечка около 0,8 тонны мазута. Авария произошла из-за столкновения китайского балкера «Хэйгшенг Хармони» с плашкоутом в порту Бошняково. Площадь разлива составила 100 квадратных метров.