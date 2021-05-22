Ликвидацию мазутного пятна на Сахалине взяла под контроль прокуратура

Прокуратура Сахалинской области контролирует ликвидацию утечки около 0,8 тонны мазута, попавшего в море в результате столкновения китайского балкера «Хэйгшенг Хармони» с плашкоутом в порту Бошняково. Площадь разлива составила 100 квадратных метров.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственном комитета РФ начало проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта.

«В связи с утечкой мазута в акватории порта Бошняково при столкновении плашкоута с судном „Хэйгшенг Хармони“ (КНР) прокуратурой области взята на контроль работа уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов», — говорится в сообщении ведомства.

Течь на китайском судне устранена путем перекачивания мазута в другой танк. Коагулянт, которым засыпали мазутное пятно, собирают в емкости для доставки в шламонакопитель для утилизации.

Как сообщили агентству «Интерфакс — Дальний Восток» в пресс-службе правительства Сахалинской области, для ликвидации последствий столкновения потребуется какое-то время.

«По оценкам специалистов, на ликвидацию пятна уйдет двое суток. Течь технических жидкостей и ГСМ из поврежденного балкера устранена. Расползания пятна не допущено, оно локализовано», — говорится в сообщении.

Для фауны акватории ситуация угрозы не представляет.