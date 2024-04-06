Эксклюзив 06 апреля 2024, 11:22 «Вода прибывает и прибывает». Жители Орска — об обстановке в городе Житель Орска Сергей: обстановка ухудшается, вода прибывает

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Обстановка в частично подтопленном Орске сложная, вода продолжает прибывать. Частники начали эвакуировать желающих за деньги. Об этом «360» рассказали местные жители.

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«Ситуация ухудшается. Нормальной воды в городе на прилавках магазинов нету. <…> Частники начали наживаться на чужом горе: возят за деньги людей, у кого затоплены участки. <…> Вода прибывает и прибывает. Эвакуация продолжается с 20:10», — сообщил Сергей.

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По его словам, власти заранее призывали людей собрать документы и все необходимые вещи. Пик паводка еще не пройден, но передвигаться самостоятельно в зонах подтопления невозможно уже сейчас, отметил Сергей. Автобусы курсируют от точки высадки из плавсредств и машин до пунктов временного размещения.

Жительница Орска София, эвакуировавшаяся вместе с сестрой вечером 5 апреля, призналась, что «переживает за дом и город».

«У меня все в порядке, но к нам уже подходит вода, надо будет менять местоположение. Живем в Старом городе, заранее собрали вещи. Когда вчера выла сирена с семи до девяти вечера, мы поужинали и быстро стали погружать вещи в машину. Уехали в другое место подальше от воды, но тут рельсы затоплены», — поделилась она.

София с сестрой решили не размещаться у родственников, мать отвезла их в ПВР в здании школы и поехала обратно домой. Девушка призналась, что кормят хорошо, а вот спали они плохо — было непривычно.

«Когда начался потоп, мама приехала вместе с тетей к дочке тети. Сейчас ждем, пока спасатели нас заберут и переправят к маме», — добавила собеседница «360».

Еще одна жительница подтвердила, что «вода все прибывает», однако о том, что в городе скупили питьевую воду, она не знает. Предположила, что это произошло только в тех районах, которые подтопило. Девушка добавила, что некоторые жители не вышли на работу, поскольку просто не могли туда добраться.

Ранее стало известно, что при патрулировании Старого города в Орске нашли тела двух человек — предварительно, их гибель не связана с утоплением.