Происшествия 19 апреля 2024, 09:14 Вода из реки Ишим подошла ко всем казанским селам в зоне паводка Вода из тюменской реки Ишим подошла к селам Казанского района Пресс-служба МЧС

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Паводок добрался до всех населенных пунктов Казанского района Тюменской области. Подтоплены 93 дома. Об этом сообщила глава района Татьяна Богданова в своем Telegram-канале.

«Вода подошла ко всем населенным пунктам, которые находятся в зоне подтопления по течению реки Ишим, и движется в Ишимский район. По всему району подтоплено 93 домовладения», — указала она.

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По ее словам, в Огнево воду удерживает насыпь. Специалисты продолжат укреплять ее. Накануне в деревне Большие Ярки местные жители укладывали мешки на участках, чтобы остановить течение.

По данным на утро пятницы, 19 апреля, уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка Казанского района зафиксировали на отметке 884 сантиметра. За сутки он упал на семь сантиметров. Критическим считается уровень в 800 сантиметров.

Накануне в информцентре правительства Тюменской области сообщили о формировании запаса воды на девять дней в населенных пунктах, наиболее подверженных паводку. Повышенным спросом среди местных жителей пользуются пятилитровые тары.