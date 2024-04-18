Общество 18 апреля 2024, 13:20 Запас воды на 9 дней сформировали в Тюменской области перед паводком Правительство Тюменской области: в регионе сформировали запас воды на 9 дней Пресс-служба МЧС

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В подверженных угрозе паводка населенных пунктах Тюменской области сформировали запас воды на девять дней. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра правительства региона.

Региональный департамент потребительского рынка и туризма каждые два часа проводит мониторинг запасов воды в магазинах. В четверг, 18 апреля, сотрудники департамента лично проверили магазины в Абатском, Казанском, Ишимском районах и городе Ишиме.

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Заместитель директора департамента потребительского рынка и туризма Алексей Плеханов рассказал, что повышенным спросом пользуются пятилитровые тары.

«Хочу отметить, что запасы воды в более мелкой таре есть всегда. Для того чтобы нивелировать повышенную потребность в питьевой воде, торговые сети перестроили свою логистику. Осуществляются доставки в ночное время, в критических случаях осуществляется перепоставка из магазина на магазин», — рассказал он.

Плеханов добавил, что департамент находится на связи с торговыми сетями и производителями. Необоснованного повышения цен на воду не зафиксировали.

В Тюменской области ввели режим ЧС в связи с паводком. Накануне, 17 апреля, стало известно о начале эвакуации жителей из Ишимского района. Тюменцам пообещали досрочно выплатить пенсии за апрель в связи подтоплениями.