Внук ростовского пенсионера не будет предъявлять претензий к застрявшей скорой

Плохая дорога не позволила скорой помощи проехать на ростовский хутор Родники. Пока медики выбирались из грязи, умер пожилой мужчина. Его внук сказал «360», что к врачам никаких претензий у него нет.

Мужчина пояснил, что у пожилого родственника были «проблемы с почками, перелом шейки бедра и инсульт».

«Застряла [скорая]. <…> Я вызвал скорую, она приехала где-то в 11:02. Они не смогли доехать. Дороги нету — вот и не доехали», — пояснил внук пенсионера.

Он добавил, что прибывшие в итоге медики констатировали смерть дедушки. Претензии к скорой местный житель предъявлять не собирается и винит во всем бездорожье.

«У нас тут бардак, ничего не делается. <…> Мне километр надо выезжать по такой дороге — три машины уже изуродовал», — заключил мужчина.

Ранее стало известно, что врачи застряли вместе с пациентом. Пока скорую вытаскивали из грязи, находившийся в ней пенсионер якобы скончался. Внук пожилого жителя хутора подчеркнул, что тот умер дома. Медики в это время пытались добраться до указанного в вызове адреса.