Ростовчанин умер в застрявшей в грязи скорой помощи. Но это назвали лишь совпадением

В Ростовской области машина скорой помощи с пациентом внутри застряла в грязи и долгое время не могла проехать. В результате мужчина скончался. Глава сельского поселения заверила, что это просто совпадение.

Накануне врачи приехали в хутор Родники к мужчине, у которого подскочило давление. Они решили госпитализировать его в больницу. Но во время поездки они застряли в грязи. Пришлось вызывать на помощь трактор. Однако пациент умер, не дождавшись приезда в медучреждение. На видео можно увидеть, как даже трактор с трудом вытаскивает машину из этой лужи.

Тем не менее глава Родниковского сельского поселения Светлана Гомма сообщила, что мужчина давно болел и ситуация с машиной не имеет отношения к его смерти — просто так совпало.

«Сейчас идет расследование, выяснение обстоятельств. Мужчина погиб не из-за задержки — у него хронические заболевания, давно уже. Просто вышел такой случай 6 апреля. Совпадение такое получилось», — передал ее слова сайт 161.ru.

В начале апреля стоматологу из города Ак-Довурак предъявили обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Пятилетняя девочка умерла после обезболивающего укола.