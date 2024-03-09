Происшествия 09 марта 2024, 13:42 Внезапно скончавшегося бодибилдера кремировали в Екатеринбурге Ural.kp.ru: бодибилдер из Екатеринбурга мог умереть из-за бессимптомной болезни Freepik

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В Екатеринбурге простились с известным бодибилдером Дмитрием Кимаком. Сестра покойного рассказала сайту Ural.kp.ru о возможной причине смерти спортсмена.

«Возможно, у Дмитрия было какое-то заболевание, о котором он не знал, и протекало оно бессимптомно. От нагрузок и стресса перед соревнованиями не выдержало сердце», — уточнила она.

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Родственница также отметила, что Дмитрия кремировали. На его похороны собрались почти 100 человек, включая близких, друзей и его первого тренера.

Она добавила, что 3 марта у 28-летнего спортсмена наступила внезапная сердечная смерть. В крови брата не обнаружили запрещенных веществ.

Перед смертью Кимак принял участие в крупных соревнованиях. Спортсмен завоевал кубок на состязаниях в ЦК «Урал» 1 марта.