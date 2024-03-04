04 марта 2024, 09:12
Известный бодибилдер внезапно умер в Екатеринбурге
В Екатеринбурге умер известный бодибилдер Дмитрий Кимак
В Екатеринбурге внезапно скончался известный бодибилдер Дмитрий Кимак. Ему было 28 лет, сообщила сестра спортсмена в группе во «ВКонтакте» «Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный».
«Вчера моего брата Димы не стало. Пусть земля тебе будет пухом, родной. О прощании сообщим позже», — написала она.
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Накануне Кимак участвовал в масштабных соревнованиях. Первого марта спортсмен взял кубок на состязаниях в ЦК «Урал».
Дмитрий работал фитнес-тренером и вел свой канал. В апреле Кимак собирался побороться за кубок Урала и Сибири по бодибилдингу. В социальных сетях он рассказал подписчикам, что планирует пару дней отдохнуть от диеты, а после начать подготовку к новым соревнованиям.
О причинах смерти Дмитрия не уточняется.
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Екатеринбург
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