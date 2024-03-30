Происшествия 30 марта 2024, 05:18 Внедорожник провалился под лед в Иркутской области. Пассажирка погибла МЧС: женщина погибла, когда внедорожник ушел под лед на Байкале МЧС Иркутской области

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В Иркутской области автомобиль Nissan X-Trail провалился под лед недалеко от поселка Сарма на Байкале, женщина-пассажир утонула. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Ведомство сообщило, что водитель внедорожника ехал на льду озера, игнорируя запрещающие знаки.

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«В трех километрах от берега автомобиль провалился в ледовый нажим и затонул. Мужчине удалось выбраться, а вот его пассажирке — женщине 1972 года рождения — нет», — уточнили в МЧС.

Толщина льда в месте происшествия не превышала 10 сантиметров, а глубина составляла четыре метра. На место прибыли спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

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