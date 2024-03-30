30 марта 2024, 00:23
Подросток протащил инспектора ГИБДД и ударил его об отбойник
Прокатившего на кузове инспектора ГИБДД подростка задержали в Казани
Подросток не остановился на требования полицейских и протащил на автомобиле инспектора ГИБДД в Казани. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
По данным ведомства, сотрудник ГИБДД остановил машину, которой управлял 16-летний юноша. Это произошло на Чистопольской улице. Несовершеннолетний водитель проигнорировал требование покинуть автомобиль и попытался скрыться.
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«Сотрудник ГИБДД, пытаясь остановить нарушителя, зацепился за автомобиль. Водитель продолжил движение вместе с правоохранителем, сбросив его в результате удара об отбойник», — отметили в ведомстве.
Экипаж ГИБДД задержал нарушителя, уголовное дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сотрудника полиции госпитализировали.
Патрульный автомобиль с инспекторами ДПС преследовал нарушителя и врезался в КамАЗ. В ДТП погиб полицейский.
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