Происшествия 30 марта 2024, 00:23 Подросток протащил инспектора ГИБДД и ударил его об отбойник Прокатившего на кузове инспектора ГИБДД подростка задержали в Казани РИА «Новости»

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Подросток не остановился на требования полицейских и протащил на автомобиле инспектора ГИБДД в Казани. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, сотрудник ГИБДД остановил машину, которой управлял 16-летний юноша. Это произошло на Чистопольской улице. Несовершеннолетний водитель проигнорировал требование покинуть автомобиль и попытался скрыться.

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«Сотрудник ГИБДД, пытаясь остановить нарушителя, зацепился за автомобиль. Водитель продолжил движение вместе с правоохранителем, сбросив его в результате удара об отбойник», — отметили в ведомстве.

Экипаж ГИБДД задержал нарушителя, уголовное дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сотрудника полиции госпитализировали.

Патрульный автомобиль с инспекторами ДПС преследовал нарушителя и врезался в КамАЗ. В ДТП погиб полицейский.