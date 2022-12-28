Происшествия 28 декабря 2022, 07:34 Внедорожник провалился под лед на реке в Сахалинской области Видео: на Сахалине внедорожник Toyota Land Cruiser провалился под лед на реке Поронай

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В Сахалинской области внедорожник Toyota Land Cruiser выехал на неокрепший лед и провалился в воду. Видео показал Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Необычная авария произошла на реке Поронай, которая проходит по территории по Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов. По словам очевидцев, лед еще не схватился настолько сильно, чтобы ездить по нему на машине — температура воздуха в этих краях едва опустилась до -10 градусов. Несмотря на это, водитель решил погонять по реке и провалился. Иномарка опустилась в воду наполовину и села на мель, но электроника осталась в рабочем состоянии. Водитель успел выскочить из салона и не утонул.

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В общей сложности на Сахалине за сутки зарегистрировали 16 ДТП, остановили шесть пьяных водителей и 14 человек без прав, рассказала Госавтоинспекция. Одна авария — с пострадавшими.

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