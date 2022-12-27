Происшествия 27 декабря 2022, 23:59 Пламя охватило автомобиль Audi в Петербурге

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Пожар произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга. Там загорелся автомобиль марки Audi. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на экстренные службы города.

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Возгорание произошло в ночь на вторник, 27 декабря, у дома 28 Планерной улицы. В автомобиле загорели сгораемые части. Кроме того, фара загорелась у Ford Transit, который стоял неподалеку. На тушение возгорания потребовалось меньше получаса. В ликвидации огня приняли участие десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.