Влюбленная пара преступников сбежала в Иркутске

В Иркутске осужденная пара сбежала из-под конвоя. Все произошло после окончания очередных следственный действий.

Влюбленную пару осудили за разбои, кражи и незаконную торговлю оружием еще три года назад. Но расследование их дела продолжается до сих пор. После очередного заседания Сергея Устюгова и Татьяну Никитину отвезли на съемную квартиру, а не в колонию.

В результате осужденные перелезли на балкон соседней квартиры и уже оттуда смогли выйти в подъезд и сбежать на волю..

Преступников пока не удалось найти. Однако сотрудники полиции призывают горожан помочь в поисках. За информацию, которая поможет выйти на след пары, обещают вознаграждение, сообщает сайт МВД.

По данным ведомства, у девушки есть отличительная черта — татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. А у мужчины нет верхнего переднего зуба.

Весной этого года из красноярской тюрьмы сбежал преступник, осужденный за кражу. Тем не менее его удалось поймать без помощи местных жителей.