Преступника, сбежавшего из тюрьмы, поймали в Красноярске

Сообщается, что заключенный сбежал из колонии 1 апреля. Он был осужден за кражу. Правоохранители возбудили в его отношении новое уголовное дело, а за поимку назначали вознаграждение. За любую достоверную информацию о местонахождении заключенного, было объявлено вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Найти преступника получилось без помощи местных жителей.

На данный момент заключенный находится под арестом.