Власти Великих Лук объяснили обмороки школьников волнением из-за «торжественности момента»

Плохое самочувствие школьников на торжественной линейке в Великих Луках было вызвано стечением обстоятельств. Таким мнением поделились представители администрации города.

«По моему мнению, это стечение обстоятельств, которые повлекли за собой такие последствия. В любом случае, когда ухудшилось состояние детей, им была сразу оказана необходимая профессиональная помощь», — рассказала начальник Управления образования Администрации города Татьяна Лозницкая. Ее комментарий опубликовали на официальной странице администрации Великих Лук во "ВКонтакте».

Также Лозницкая пояснила, что мероприятие было настолько важным и волнительным, что дети могли почувствовать недомогание из-за «торжественности момента». А остальные школьники, увидев, что их одноклассникам плохо, вдруг списали волнение и трепет на такое же странное самочувствие. Лозницкая заявила, что сама была на линейке и составила свое, основанное «на очевидности», мнение.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с обмороками школьников на линейке в Великих Луках. Сознание тогда потеряли три человека, еще десять заявили о плохом самочувствии.