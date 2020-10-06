После госпитализации 13 школьников в Великих Луках возбудили дело

Инцидент произошел 5 октября, во время торжественной линейки школе № 7. Мероприятие посвятили присвоению школе имени пограничника Антона Злобина. В какой-то момент школьники почувствовали себя плохо, трое детей упали в обморок. Всего в больницу с диагнозом «отравление неустановленным веществом под вопросом» попали 13 учащихся из 6-х, 8-х и 11-х классов, отметили в СК.

Одна из пострадавших рассказала «360», что дети почувствовали себя плохо практически одновременно. Вблизи школы взяли пробы воздуха, самих школьников проверили на наркотики. Версия «с возможным наркотическим воздействием» исключена, заявил глава региона.

Следователи опросили всех детей, их родителей, руководство школы и классных руководителей, лечащих врачей, а также иных лиц, которые могли что-либо прояснить относительно причин и обстоятельств недомогания детей Следственный комитет России.

Следователи ожидают результаты судебно-химического исследования.