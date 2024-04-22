Происшествия 22 апреля 2024, 07:45 Власти Тюменской области сообщили о повышении уровня воды в реке Тобол Власти Тюменской области: уровень воды в реке Тобол поднялся на 80 сантиметров Администрация города Ялуторовска

Читать 360tv в

Уровень воды в реке Тобол возле села Коркино в Тюменской области за последние сутки повысился на 80 сантиметров, до 554 сантиметров. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

Вода продолжает прибывать в село Упорово, Ялуторовск, Иевлево. При этом критический уровень воды составляет 950 сантиметров.

Реклама

В Тюменской области с 8 апреля ввели режим ЧС. Пик паводка ожидается к 23-25 апреля.

Сильные подтопления вызвал весенний паводок в Курганской области, где протекает Тобол. В спасательном ведомстве полагают, что в ближайшие дни вода наконец-то начнет уходить. Жителям оказывают помощь при эвакуации.