Происшествия 31 мая 2023, 09:44 Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону выросло до 32 — СМИ РИА «Новости»: при обрушении трибун в Ростове-на-Дону пострадали 32 человека Пресс-служба МЧС

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Количество пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 32. Об этом РИА «Новости» рассказал собственный источник, знакомый с ситуацией.

«На сегодняшний день 32 пострадавших, включая 21 ребенка. Одна женщина погибла», — констатировал источник и добавил, что не всем раненым потребовалась госпитализация.

Трибуны обрушились из-за шквального ветра на территории Гребного канала накануне в 16:25, во время детско-юношеских соревнований по футболу. Власти региона сообщили об одной жертве и 26 пострадавших, среди которых 15 детей. Большинство из них отправили в 20-ю городскую больницу. Трое несовершеннолетних оказались в реанимации в тяжелом состоянии, остальные 11 находились в состоянии средней тяжести, четырех отпустили домой на амбулаторное лечение.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.