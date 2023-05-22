22 мая 2023, 21:20
Власти Севастополя объяснили причину громких звуков в городе
Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировками Черноморского флота
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе тренировками Черноморского флота на Северном молу. Речь идет об учебных стрельбах расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), уточнил глава региона в своем Telegram-канале.
«Громкие звуки в городе — это на Северном молу флот проводил тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб. В городе все спокойно», — написал Развожаев.
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Сейчас в Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности, объявленный бессрочно. Он подразумевает усиленную работу силовых структур, досмотры на вокзалах, повышенную охрану стратегических объектов и другие меры.
Севастополь является главной базой Черноморского флота.
Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о взрыве в городе у аэродрома. Он объяснил непонятные звуки учебными стрельбами спецслужб. Также он сообщил об уничтожении авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
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