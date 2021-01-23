Власти Сахалина рассказали о состоянии выживших при пожаре в частном доме

«Мать находится в тяжелом состоянии, она получила 40% ожогов (тела). Ее старший 21-летний сын в реанимации. И 14-летний подросток проходит лечение в детской областной больнице. Он отравился угарным газом. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. С таким же диагнозом в медицинском учреждении находится пятилетняя девочка», — говорится в сообщении пресс-службы. В нем также указано, что отец семейства в момент пожара был на работе.

По решению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, пострадавшей семье окажут материальную поддержку и выделят единовременную выплату в размере миллиона рублей. При необходимости с родителями и детьми будут работать психологи. Сейчас решается вопрос о месте временного проживания семьи.

Губернатор также выразил соболезнования пострадавшей семье.

«Сегодня в Южно-Сахалинске случилась трагедия. Пожар уничтожил частный дом, в котором проживала многодетная семья. К большому горю двое детей погибло. Я сопереживаю случившемуся и выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Лимаренко в Telegram-канале.

В ночь на субботу, 23 января частный дом сгорел в Южно-Сахалинске. В огне погибли двое детей, четыре человека пострадали. Информация о возгорании по улице Памятной поступила спасателям в 04:35 по местному времени. Первый пожарный расчет был на месте спустя семь минут. Огонь удалось локализовать в 05:20, спустя еще час — в 06:15 — спасатели смогли ликвидировали открытое горение, в 09:02 пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 260 квадратных метров. Сотрудники прокуратуры начали проверку по факту пожара. Причины случившегося устанавливаются.