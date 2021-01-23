Два ребенка погибли при пожаре на Сахалине

Частный дом сгорел в Южно-Сахалинске. В огне погибли двое детей, четыре человека пострадали и находятся в реанимации. Региональная прокуратура начала проверку.

Информация о возгорании по улице Памятной поступила спасателям 23 января в 04:35 по местному времени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области. Первый пожарный расчет был на месте спустя семь минут.

«Наблюдалось горение дома открытым пламенем по всей площади. Из дома самостоятельно вышли женщина и трое детей», — уточнили в ведомстве.

Огонь удалось локализовать в 05:20, спустя час — в 06:15 — ликвидировали открытое горение, а в 09:02 пожар полностью потушили силами 24 сотрудников МЧС и при помощи пяти единиц техники. Площадь возгорания составила 260 квадратных метров.

В огне, добавило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Южно-Сахалинска, погибли два несовершеннолетних ребенка. Четверо пострадавших находятся в больнице в реанимации.

Сотрудники прокуратуры начали проверку по факту пожара. Причины случившегося устанавливаются.