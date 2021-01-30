Власти помогут семьям погибших в ДТП под Самарой

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал оказать помощь родственникам погибших в смертельном ДТП под Самарой.

Глава региона подтвердил в Instagram, что все пострадавшие направлены в Сызранскую центральную городскую больницу.

«Я приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. <…> Пока известно, что это жители Ульяновской и Самарской областей. <...> Пострадавшим и родственникам погибших окажем необходимую помощь», — сказал Азаров на видео.

Побывавший на месте ДТП глава городского округа Сызрань Николай Лядин сообщил ТАСС, что власти окажут, в том числе, психологическую помощь семьям погибших в аварии.

«Конечно, [помощь семьям] будет оказана, я как глава городского округа Сызрань приехал, чтобы оказать помощь при ликвидации всех последствий. Все врачи, в том числе Центральной городской больницы, подняты по тревоге, всем [пострадавшим] оказывается помощь. Сегодня главное — спасти тех, кто пострадал, оказать психологическую и всяческую помощь родственникам. Помощь в дальнейшем, конечно, будет», — сказал Лядин.

Авария произошла в 300 метрах от пункта весового контроля, уточнил портал 63.RU.

«Водитель микроавтобуса, который ехал из Сызрани в Ульяновскую область, был среди погибших на месте аварии», — сообщили самарские журналисты. Фура с прицепом, которую занесло на встречку, везла 20 тонн бананов. Номера — казахстанские. Водитель большегруза от медицинской помощи отказался

В качестве предварительной причины ДТП следователи рассматривают маневр автобуса, который пошел на обгон.