МВД обвинило водителя грузовика в ДТП с 12 жертвами под Самарой
ДТП произошло в 19:20 по местному времени 29 января. В Сызранском районе Самарской области столкнулись фура DAF, микроавтобус Citroen с пассажирами и легковушка Chevrolet Niva. В результате 12 человек погибли, еще столько же пострадали. Пятеро раненых находятся в реанимации.
«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Citroen», — сказано в сообщении самарского управления МВД.
Микроавтобус ехал из Сызрани в Ульяновскую область, уточнили в полиции.
Возбуждено дело по статьям УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследованием займется главное управление СК России.