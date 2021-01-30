МВД обвинило водителя грузовика в ДТП с 12 жертвами под Самарой

В аварии в Самарской области, в которой погибли 12 человек, вероятно, виноват водитель грузовика. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

ДТП произошло в 19:20 по местному времени 29 января. В Сызранском районе Самарской области столкнулись фура DAF, микроавтобус Citroen с пассажирами и легковушка Chevrolet Niva. В результате 12 человек погибли, еще столько же пострадали. Пятеро раненых находятся в реанимации.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Citroen», — сказано в сообщении самарского управления МВД.

Микроавтобус ехал из Сызрани в Ульяновскую область, уточнили в полиции.

Возбуждено дело по статьям УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследованием займется главное управление СК России.