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    30 января 2021, 00:22

    МВД обвинило водителя грузовика в ДТП с 12 жертвами под Самарой

    Кирилл Фролов

    В аварии в Самарской области, в которой погибли 12 человек, вероятно, виноват водитель грузовика. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
    МВД обвинило водителя грузовика в ДТП с 12 жертвами под Самарой

    ДТП произошло в 19:20 по местному времени 29 января. В Сызранском районе Самарской области столкнулись фура DAF, микроавтобус Citroen с пассажирами и легковушка Chevrolet Niva. В результате 12 человек погибли, еще столько же пострадали. Пятеро раненых находятся в реанимации.

    «По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Citroen», — сказано в сообщении самарского управления МВД.

    Микроавтобус ехал из Сызрани в Ульяновскую область, уточнили в полиции.

    Возбуждено дело по статьям УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследованием займется главное управление СК России.