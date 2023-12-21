Происшествия 21 декабря 2023, 09:40 Одна из заболевших в поезде Тюмень — Адлер школьниц умерла — СМИ «112»: в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка РИА «Новости»

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В Саратовской области с поезда Тюмень — Адлер из-за массового заражения сняли более 100 детей. Одна девочка умерла, сообщил Telegram-канал «112».

В общей сложности высадили 125 школьников, из них 30 госпитализировали. Они пожаловались на симптомы ОРВИ, в том числе высокую температуру. Когда состав проезжал через Пензенскую область, 12-летняя девочка потеряла сознание и умерла.

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По информации канала, группу сопровождали двое врачей и медсестра, а в Сердобске к ним присоединились медики РЖД. На тот момент у четырех детей подскочила температура, еще 30 человек пожаловались на простуду. Школьников сняли с поезда в Балашове, куда подогнали машины скорой помощи.

На месте развернули мобильную лабораторию. Детей осмотрели и автобусами увезли в инфекционную больницу, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Роспотребнадзор заявил, что о первом заболевшем ребенке в поезде Тюмень — Адлер стало известно 20 декабря. Дети возвращались из лагеря.