Происшествия 14 января 2023, 09:34 Власти озвучили предполагаемую причину массовой гибели сардин на острове Кунашир Власти назвали возможную причину массовой гибели сардин на Курилах Южно-Курильский район / Telegram

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Власти назвали массовую гибель сардин иваси следствием термического шока, но это одна из предполагаемых причин. Об этом сообщила администрация Южно-Курильского района.

Как доложила властям заместитель директора государственного заповедника «Курильский» Ирина Неведомская, масштабному выбросу сардин мог предшествовать шторм.

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«Возможно, в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель», — заявила она.

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При этом администрация района подчеркнула, что точные причины будут озвучены специалистами после проведения специальных анализов и экспертиз.

Накануне о массовом выбросе на берег тонны мертвых сардин на острове Кунашир в бухте Первухина сообщило Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. При этом специалисты не выявили видимых загрязнений.