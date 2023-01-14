14 января 2023, 09:34
Власти озвучили предполагаемую причину массовой гибели сардин на острове Кунашир
Власти назвали возможную причину массовой гибели сардин на Курилах
Власти назвали массовую гибель сардин иваси следствием термического шока, но это одна из предполагаемых причин. Об этом сообщила администрация Южно-Курильского района.
Как доложила властям заместитель директора государственного заповедника «Курильский» Ирина Неведомская, масштабному выбросу сардин мог предшествовать шторм.
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«Возможно, в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель», — заявила она.
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При этом администрация района подчеркнула, что точные причины будут озвучены специалистами после проведения специальных анализов и экспертиз.
Накануне о массовом выбросе на берег тонны мертвых сардин на острове Кунашир в бухте Первухина сообщило Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. При этом специалисты не выявили видимых загрязнений.
Курильские острова
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