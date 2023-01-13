Происшествия 13 января 2023, 13:05 Массовый выброс сардины произошел в бухте на острове Кунашир Росрыболовство сообщило о массовом выбросе сардины на сахалинском острове Кунашир YouTube

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В бухте Первухина на острове Кунашир Сахалинской области зафиксировали массовый выброс и гибель дальневосточной сардины на берег. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства. Информация также появилась в Telegram-канале «Рыбфронт».

Видимых загрязнений в этом районе нет. Специалисты управления выезжали на место для обследования водных объектов и установили, что выбросы происходят по всей протяженности бухты. Вероятной причиной назвали штормы — на Сахалине и Курилах это частое явление. Точную причину установят экспертизы.

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В соцсетях обсуждают другую вероятную причину: из-за разломов под водой на поверхность могли выйти газы и отравить рыбу.

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Летом 2022 года стало известно о массовой гибели рыбы в озере Клубничном в Алтайском крае. Тогда причиной стал вандализм: кто-то открывал задвижку и спустил всю воду, в результате рыба погибла.