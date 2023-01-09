Происшествия 09 января 2023, 20:45 Власти НАО сообщили о тяжелом состоянии пяти пострадавших при жесткой посадке Ан-2 Правительство НАО: пять пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в тяжелом состоянии Pixabay

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Пятеро пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком автономном округе находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе окружного правительства. Там добавили, что медики из поселка Каратайка оказывают всю необходимую помощь раненым.

«Все пострадавшие, это 10 человек (девять пассажиров и пилот), находятся в сознании. Из них пять в тяжелом состоянии, пять в состоянии средней и легкой степени тяжести», — рассказали в правительстве НАО.

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Врачи из поселковой амбулатории окажут пострадавшим помощь. Медики из Ненецкой окружной больницы проконсультируют своих коллег. По словам губернатора округа Юрия Бездудного, на в Каратайку отправятся два вертолета со спасателями и медиками — как только позволят погодные условия. Сейчас врачи ожидают в аэропорту Нарьян-Мара.

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В своем Telegram-канале Бездудный написал, что из-за ухудшающейся погоды на место отправят бригаду медиков из Коми. Они прибудут в Каратайку на вездеходах, оборудованных для передвижения по снегу.

Самолет совершил жесткую посадку 9 января. До этого он высадил двух школьников, рассказал «360» житель поселка Каратайка.