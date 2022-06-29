Власти Курской области рассказали, какой беспилотник сбили накануне

Беспилотник, который сбили в Курской области накануне, оказался украинским Ту-141. Его создали еще во времена СССР. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашел украинский „Стриж“ Ту-141, произведенный еще в советское время», — написал Старовойт.

По его словам, на месте работают сотрудники Следственного комитета.

Вечером 28 июня Старовойт сообщил, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник под Курском. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений в ходе этого ЧП тоже не фиксировали.

Курская область с начала спецоперации России на Украине регулярно подвергается обстрелам. Украинские силы 17 июня обстреляли село Гордеевка, находящееся недалеко от границы.