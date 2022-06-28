Украинский беспилотник сбили возле Курска

В Курской области российские средства ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня, примерно в 22:17, восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Губернатор попросил жителей области сохранять спокойствие. Он уточнил, что подразделения вооруженных сил РФ находятся на усиленном дежурстве.

Ранее Старовойт сообщал, что беспилотник ВСУ сбросил боекомплект на территории России. Снаряд упал недалеко от хутора Кучеров в приграничном Беловском районе. В результате повреждение получил жилой дом.

Курская область периодически попадает под обстрелы со стороны ВСУ. 17 июня село Гордеевка, находящееся недалеко от границы, попало под минометный обстрел со стороны украинской армии. Как рассказал тогда губернатор Старовойт, огневую точку удалось подавить. По его словам, пострадавших не было.