Важное 06 февраля 2023, 08:48 Власти Калужской области сообщили о взрыве беспилотника Губернатор Шапша: недалеко от Калуги взорвался беспилотник

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Рано утром 6 февраля недалеко от Калуги взорвался беспилотники. Об этом заявил в своем Telegramгубернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, жители Калуги услышали хлопок ночью.

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«Установлено, что в 05:00 в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», — написал он.

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Шапша добавил, что в результате ЧП нет пострадавших. Также специалисты не зафиксировали повреждения социальных или гражданских объектов. Сейчас на месте происшествия работают силовые структуры.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Иран и Россия хотят создать фабрику по производству беспилотных летательных аппаратов иранского производства. Якобы стороны намерены разместить предприятие в Елабуге. Средства массой информации писали, что иранская делегация в начале января уже побывала на месте предполагаемого строительства.