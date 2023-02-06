06 февраля 2023, 08:48
Власти Калужской области сообщили о взрыве беспилотника
Губернатор Шапша: недалеко от Калуги взорвался беспилотник
Рано утром 6 февраля недалеко от Калуги взорвался беспилотники. Об этом заявил в своем Telegramгубернатор Калужской области Владислав Шапша.
По его словам, жители Калуги услышали хлопок ночью.
Реклама
«Установлено, что в 05:00 в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», — написал он.
Реклама
Шапша добавил, что в результате ЧП нет пострадавших. Также специалисты не зафиксировали повреждения социальных или гражданских объектов. Сейчас на месте происшествия работают силовые структуры.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Иран и Россия хотят создать фабрику по производству беспилотных летательных аппаратов иранского производства. Якобы стороны намерены разместить предприятие в Елабуге. Средства массой информации писали, что иранская делегация в начале января уже побывала на месте предполагаемого строительства.
Беспилотники
Россия
Реклама
Реклама