Мир 06 февраля 2023, 00:11 Россия и Иран решили построить завод по производству беспилотников — СМИ WSJ: Россия и Иран построят совместный завод по производству БПЛА Pxhere

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Власти России и Ирана якобы ведут переговоры по созданию фабрики, которая будет заниматься производством иранских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным издания, предприятие построят в городе Елабуге. Журналисты пишут, что в первых числах января иранская делегация прибыла осмотреть место для будущего строительства. Также с московской стороной планируется обсудить необходимые для запуска проекта детали.

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Уточняется, что Россия и Иран планируют создать более быстрый дрон, чем иранские Shahed. WSJ связало перенос производства беспилотников на российскую территорию с планами властей Ирана избежать новых возможных санкций со стороны Запада.

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ВС России используют для разведки в зоне проведения СВО беспилотники «Орлан-10». Эти аппараты помогают военным находить группы бойцов по сигналу сотовой связи и определять страну их оператора. Уточняется, что дроны оснащены оптическими приборами и тепловизором.